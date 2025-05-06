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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن مطار صنعاء الدولي قد خرج بالكامل عن الخدمة، عقب قصف جوي نفذته طائراته على البنية التحتية للمطار، وفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

جيش الاحتلال يعلن مطار صنعاء خارج الخدمة بعد ضربة جوية إسرائيلية

جيش الاحتلال: مطار صنعاء خارج الخدمة بعد ضربة جوية إسرائيلية

وفي بيان رسمي، أوضح جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مؤخرًا منشآت تابعة لجماعة الحوثي في مطار العاصمة اليمنية، مما أدى إلى تعطيله بشكل تام، وذلك ردًا على ما وصفه بـ "الهجوم الصاروخي الذي شنته الجماعة على مطار بن جوريون في إسرائيل".

وزعم البيان أن المطار اليمني يُستخدم من قبل جماعة أنصار الله الحوثية لنقل الأسلحة والمقاتلين، وأنه يُدار بانتظام لخدمة ما وصفه بـ "أغراض إرهابية"، وفق ادعائه.

كما أشار البيان إلى أن الضربات الجوية طالت أيضًا عددًا من محطات الكهرباء الحيوية في صنعاء، والتي قال إنها تُستخدم لدعم البنية التحتية للجماعة، إلى جانب استهداف مصنع للخرسانة شمال العاصمة، يتبع لمؤسسة العمران، يُعتقد أنه يُستخدم في تشييد أنفاق ومنشآت عسكرية حوثية.

لأول مرة.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون الإسرائيلي بضربة صاروخية

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، الأحد الماضي، عن تنفيذها لأول مرة ضربة صاروخية استهدفت مطار بن جوريون الإسرائيلي، ما تسبب في إصابات ونوبات هلع بين المدنيين، بالإضافة إلى إحداث حفرة كبيرة بعمق يقدر بنحو 25 مترًا، وسط إخفاق ملحوظ لمنظومتي الدفاع الصاروخي "حيتس" و"ثاد" في اعتراض المقذوف.

وفي تطور لافت، كشفت جماعة أنصار الله عن فرض حظر جوي شامل على الأجواء الإسرائيلية، في خطوة وصفوها بالرد الطبيعي على تصعيد الاحتلال وتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، مستلهمين ذلك من أسلوبهم في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.