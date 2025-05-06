نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار| رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان: زيارة الرئيس السيسي غاية في الأهمية وفلسطين أحد أبرز الملفات على الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره اليوناني كونستانينوس تسولاس، في العاصمة أثينا خلال هذه الفترة المهمة للغاية سواء على المستوى المحلي والعالمي.

هذه الزيارة التي تحمل في طياتها الإجابة عن العديد من الأسئلة المحورية والمهمة، لذا أجرت بوابة "دوت الخليج" حوار مع محمد رشاد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا.

الزفزاف

وكان نص الحوار كما يلي:

ما توقعاتك بشأن الملفات التي سوف يتم طرحها فى المباحثات بين الرئيسين؟

"بالتأكيد أهم الملفات التى ستطرح هى ملفات التعاون فى مجال الطاقة خاصة مشروع الكابل الكهربائى بين مصر واليونان والذي يأتي في إطار سياسة نقل الطاقة الكهربائية من إفريقيا إلى أوروبا والمشروع هام لمصر من الناحية الإقتصادية والسياسية ومن ناحية أخرى بالنسبة لليونان يأتى فى إطار السياسة اليونانية لاستراتيجية الطاقة والتي تسعى لجعل اليونان مركز لنقل الطاقة إلى أوروبا والبلقان

ومن ناحية أخرى هناك ملف التعاون في منطقة شرق المتوسط خاصة فيما يتعلق باستقرار هذه المنطقة الحساسة والتى تشكل النزاعات بين الدول فيها حول حقوق المناطق الاقتصادية الخالصة والتي تعتبر تهديدا لاستقرارها بالإضافة إلى بحث أفضل السبل لتحقيق استغلال عادل للطاقة في هذه المناطق وتفعيل منتدى الطاقة بها، وهناك أيضا ملف الهجرة غير الشرعية وهذا ملف هام للغاية بالنسبة لليونان كدولة عبور وتريد الحد من هذه الهجرة عبر حدودها من ناحية أخرى أدت الهجرة غير الشرعية إلى وقوع العديد من الضحايا من المصريين ومآسى كثيرة والتعاون فى هذا المجال هام للغاية ومن الأفضل أن ياتى المصريون للعمل باليونان بطرق شرعية وهناك إتفاقية عمالة وقعت بين البلدين مؤخرا وتفعيلها في غاية الأهمية".

هل سيتم طرح القضية الفلسطينية وبشكل خاص ما يحدث من الجانب الاسرائيلي؟



"بالتأكيد هذا ملف فى غاية الأهمية والاعتداءات الاسرائيلية التى تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تهدد بحرب شاملة فى المنطقة تهدد استقرارها كذلك حرب الابادة الجماعية التي تقوم به فى غزة كذلك تصديق مجلس الوزراء أمس على خطة نتنياهو باحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين بالقوة والذى يهدد الحدود المصرية ويفجر المنطقة باكملها كذلك التمسك بحل مبدأ الدولتين أمر يعني الحفاظ على الحقوق الفلسطينية كذلك اليونان تدعم وقف إطلاق النار الفورى بين حماس وإسرائيل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،كذلك زيارة رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكس إسرائيل مؤخرا على هامش قمة التعاون الثلاثى، كل ذلك يجعل من أن يكون الوضع الفلسطينى فى الأراضى المحتلة أحد الملفات الهامة فى المباحثات"

هل من الممكن أن يحدث شئ ما في التعاون بين اليونان واسرائيل بخصوص الغاز بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة؟



"مشروع خط أنابيب الغاز إسرائيل قبرص اليونان والمعروف باسم ايستميد ليس مرتبطا بالعدوان الاسرائيلى على غزة والضفة ولكنه يواجه عقبات كثيرة على مدى السنين الماضية أولا التكلفة الاقتصادية العالية للمشروع والتى تبلغ حوالى ١٤ مليار يورو والتي تشكك في الجدوى الاقتصادية منه وبالمناسبة هذه هى الرؤية الأمريكية من الناحية الاقتصادية كذلك اسرائيل ترى أن الشركات العالمية هي التي تقوم بالمشروع والشركات حذرة من مشكلة الجدوى الاقتصادية،كذلك هناك مشاكل تمخضت عن الأوضاع الجيوسياسية فى شرق المتوسط فتركيا ترفض مرور خط الأنابيب للغاز في المربعات الاقتصادية المتنازع عليها والتي حتى الآن لاتوجد أي اتفاقية لترسيم الجرف القارى بين تركيا من جانب وبين كل من اليونان وقبرص كل على حدى على الجانب الآخر".

هل هناك طلبات من الجالية تريد ايصالها للرئيس؟



"الجالية تتطلع إلى حلول خلفتها الهجرة غير الشرعية للمصريين في اليونان وما ترتب عليها من آثار سيئة"

ترحيب وثناء



هذا، ورحب اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد السيسى غدا الأربعاء والتى تأتى فى إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين والتشاور والتعاون الدائم فى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بشرق المتوسط والشرق الأوسط.