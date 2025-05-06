العالم اليوم - رسالة من نتنياهو إلى إيران بعد غارات مطار صنعاء

انتم الان تتابعون خبر رسالة من نتنياهو إلى إيران بعد غارات مطار صنعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 09:27 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن "من يهاجم إسرائيل يتحمل عواقب ذلك بنفسه".

وأكد نتنياهو في اول تعليق له بعد الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، أن رد إسرائيل لن يكون رمزيا أو لمرة واحدة، بل سيتضمن "عدة ضربات"، مشيرا إلى أن قرار الرد من حيث التوقيت والأهداف يتم اتخاذه "وفقا لحسابات إسرائيلية خالصة".

وأضاف أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين هو ما مكّنهم من تنفيذ هجماتهم، مشدداً: "هذا ينطبق أيضا على الراعي الأساسي للحوثيين، إيران، التي لولا دعمها طويل الأمد لما تمكنوا من الاستمرار في هجماتهم ضدنا".

وفي ختام تصريحه، استعاد نتنياهو ما قاله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أسابيع: "سنحاسب كل من يهاجم دولة إسرائيل".