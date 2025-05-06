تركيا والولايات المتحدة تعربان عن استعدادهما لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت تركيا والولايات المتحدة عن استعدادهما لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا، فيما اتفقتا على بذل جهود مشتركة لتقريب وجهات النظر من أجل بدء المفاوضات.

وأفادت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء بأن "أنقرة وواشنطن اتفقتا في ختام محادثاتهما على بذل جهود مشتركة بشأن عملية التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين كانت بناءة وتناولت مجموعة من المواضيع، ومن بينها الوضع في أوكرانيا".

وأكدت الرئاسة التركية أنه "في أعقاب المحادثات الهاتفية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بذل جهود مشتركة لحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا، حيث يولي الرئيس (رجب طيب أردوغان) أهمية بالغة لتحقيق السلام بين جارين مهمين وقريبين لتركيا، ويؤكد دائما أنه لن يكون هناك أي طرف خاسر في عملية السلام".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى محادثة هاتفية يوم أمس، مع الرئيس التركي رجب أردوغان، تناولت مواضيع عديدة، منها الأزمة الأوكرانية، وسوريا وغزة، وغيرها.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، إنه يتطلع للعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا