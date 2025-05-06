العالم اليوم - ترامب: الحوثيون استسلموا.. وطلبوا منا عدم قصفهم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.

لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب "قال الحوثيون (...) إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.