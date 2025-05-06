نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إفريقيا تملك مقومات الزراعة المستدامة وتحتاج استثمارات استراتيجية.. دراسة تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، عن الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي والمائي في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا تمتلك موارد زراعية ومائية تؤهلها لأن تكون "سلة الغذاء العالمية"، لكنها تواجه تحديات في استغلال تلك الموارد بشكل فعّال.

وأشارت الدراسة، إلى أن نحو 44% من أراضي القارة قابلة للزراعة، إلا أن 4% فقط منها مزود بأنظمة ري، والباقي يعتمد على الزراعة المطرية، فيما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة نحو 0.23 هكتار.

وفيما يتعلق بالمياه، تمتلك القارة موارد هائلة من الأنهار والبحيرات، إلا أن سوء الإدارة وتكرار موجات الجفاف يؤديان إلى تفاقم أزمة المياه، وسط تصاعد النزاعات حول الأحواض النهرية المشتركة، وعلى رأسها نهر النيل.

ولفتت الدراسة إلى ضعف إنتاجية المحاصيل مقارنة بالمعدل العالمي، وأكدت أن القارة تضم فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات، خاصة في دول مثل أوغندا، الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، إثيوبيا والسودان.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز إقليمي للاستثمار الزراعي، ووضع استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي الأفريقي، وتشجيع الشراكات بين الدول وتوفير البنية التحتية والمعلومات للمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من الصناديق الأفريقية لتطوير الزراعة المستدامة.