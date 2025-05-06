نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الجالية المصرية في اليونان يصدر بيان بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحب اتحاد الجالية المصرية في اليونان بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهوريه مصر العربيية إلى العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء والتي سيلتقي فيها مع الرئيس كونستانينوس تسولاس رئيس الجمهورية اليونانية والسيد رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكس.

وتأتى الزيارة فى إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين والتشاور والتعاون الدائم فى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بشرق المتوسط والشرق الأوسط.

وينتهز إتحاد الجالية المصرية في اليونان ليعبر ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان وأهميتها كعامل إستقرار فى المنطقة.