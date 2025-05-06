العالم اليوم - بانتظار الدخان الأبيض.. من سيكون البابا القادم؟

انتم الان تتابعون خبر بانتظار الدخان الأبيض.. من سيكون البابا القادم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:23 مساءً - أعلن الفاتيكان يوم الاثنين أن المجمع البابوي، وهو مجموعة من حوالي 130 كاردينالًا، سيصوتون سرًا لاختيار خليفة البابا فرنسيس - سيبدأ جلساته في السابع من مايو الجاري.

خلال خدمته التي استمرت 12 عامًا، أصبح فرنسيس، البابا رقم 266 في الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، وأول بابا لها من أميركا اللاتينية، يُعرف باسم "بابا الشعب"، وهو قائد تقدمي فضّل الإصلاح على التقاليد.

والآن، بينما يجتمع الكرادلة في روما، يتساءل الكاثوليك حول العالم عمن سيكون وكيف يمكن أن تتغير الكنيسة.

للكنيسة الكاثوليكية 252 كاردينالًا، لكن 135 منهم فقط مؤهلون للتصويت لاختيار بابا جديد. ويتطلب الأمر أغلبية الثلثين. يتم الإدلاء بالأصوات في كنيسة سيستين ويتم عزل الكرادلة هناك.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض أبرز المرشحين للمنصب البابوي.