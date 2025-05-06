روسيا تدعو الهند وباكستان إلى «تخفيف التوتر» ووزير الخارجية الإيراني إلى نيودلهي

موسكو ـ عواصم ـ وكالات: دعا الكرملين الهند وباكستان إلى «تخفيف التوترات» الناجمة عن الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا في 22 أبريل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي «نأمل في أن تتمكّن الأطراف من اتخاذ تدابير... تساعد في تخفيف التوترات».

وفي السياق يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الهند الخميس بعد أيام من زيارته لباكستان وعقد محادثات مع مسؤولين كبار، وفق ما ذكرت السفارة الإيرانية في العاصمة نيودلهي.

وعرضت إيران التوسط بين الهند وباكستان فيما يتعاظم التوتر بين الجارتين.

وأكد عراقجي «استعداد إيران لبذل جهودها الحميدة للمساعدة في تخفيف التوتر» خلال اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الباكستاني إسحق دار.

وأعلن الجيش الباكستاني إجراء تجربة إطلاق صاروخ هي الثانية خلال يومين، منذ تصاعد التوترات مع الهند، في وقت أكد رئيس رئيس الحكومة شهباز شريف أنَّ بلاده مستعدَّة للدفاع عن أراضيها.

وقال الجيش في بيان إنَّ «الإطلاق كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقُّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدِّم للصاروخ والدقة المحسَّنة»، مضيفا أنَّ الصاروخ أرض ـ أرض يبلغ مداه 120 كيلومترًا.

من جانبه، أكد شريف في بيان أنَّ «التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أنَّ الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية»، مضيفًا أنَّه راضٍ عن «الجاهزية التامة للجيش للدفاع الوطني».

والسبت، أعلن الجيش أنَّه أجرى اختبارًا لصاروخ أرض - أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترًا.