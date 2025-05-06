رومانيا: سيميون يواجه نيكوسور فـي جولة الانتخابات الرئاسية الثانية

بوخارست ـ د.ب.أ: فاز جورج سيميون، زعيم حزب تحالف وحدة الرومانيين القومي والمرشح الوحيد لحركة السيادة في رومانيا، بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حاصدًا أكثر من 40% من الأصوات.

ومن المقرر أن ينافسه في الجولة الثانية رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان، الذي خاض الانتخابات مرشحًا مستقلًّا وإن كان بدعم غير رسمي من الأحزاب الإصلاحية في رومانيا، بعد حصوله على نحو 21% من الأصوات، وفقًا لما ذكره موقع رومانيا إنسايدر دوت كوم.

وتفوق دان بفارق ضئيل على كرين أنتونيسكو، الذي استفاد من الدعم الواسع الذي حظي به من أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة في رومانيا: الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا.

وقد حصل أنتونيسكو، وهو زعيم سابق للحزب الليبرالي وعاد إلى الساحة السياسية بعد انقطاع دام 10سنوات، على 5ر20% من الأصوات. وتُعَد هذه النتيجة ضربة قوية للائتلاف الحاكم، الذي شهد تقدم مرشحه في البداية على نيكوسور دان مع بدء فرز الأصوات داخل رومانيا، قبل أن يتلاشى هذا التقدم مع وصول نتائج المدن الكبرى، ثم أصوات المغتربين.

وبذلك بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، أظهرت النتائج أن أكثر من 60% من الناخبين الرومانيين اختاروا التغيير أو بمعنى آخر معارضة النظام السياسي القائم.