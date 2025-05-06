قصف «إسرائيلي» مكثف على أنحاء غزة مع تفاقم الجوع بالقطاع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة في اليوم 48 لعودة الحرب مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. فيما تزداد حالة الجوع في قطاع غزَّة بعد تأكيدات المنظمات الدولية نفاد مخزون الطعام لديها. وأكدت اليونيسف أن أكثر من ألف امرأة حامل بقطاع غزَّة يحتجن إلى علاج فوري من سوء التغذية. وواصل طيران الاحتلال غاراته المكثفة على خان يونس التي استشهد فيها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 23 شهيدًا. فيما أعلنت الصحة بغزَّة أنه وصل مشافي 275 إصابة، حتى إعداد الخبر. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي 2396 شهيدًا و6325 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان «الإسرائيلي» إلى 52495 شهيدًا و118366 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

من جانب اخر قالت صحيفة هآرتس إن عدد الجنود «الإسرائيليين» القتلى بغزَّة وصل إلى 6 منذ أن قررت «إسرائيل» خرق وقف إطلاق النار. وأعلنت مصادر «إسرائيلية» إن جنديين «إسرائيليين» قتلا وأصيب 4 على الأقل في انفجار لغم بأحد الأنفاق في رفح جنوبي قطاع غزَّة. وأشارت المصادر إلى أن الجنديين القتيلين هما من وحدة النخبة «يهلوم» المختصة في الكشف عن الأنفاق وتدميرها.