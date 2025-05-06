نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفاتيكان يلغي رمزين من رموز سلطة البابا فرنسيس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح ماثيو بروني رئيس دائرة الإعلام للكرسي الرسولي في الفاتيكان بأنه تم اليوم الثلاثاء إجراء إبطال الختم الرئيسي وكذلك "خاتم الصياد" التابعين للبابا فرنسيس.

ووفقا لتقاليد الفاتيكان، يستخدم البابا الختم والخاتم عند توقيع الرسائل البابوية.

وأوضح بروني أن الختم والخاتم يوضع عليهما رمز الصليب بشكل رمزي.

وجرى إبطال رمزي السلطة البابوية في آخر اجتماع عام للكرادلة الذي انعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء. وتسبق هذه المراسم بدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وسيفتح المجمع المغلق (الكونكلاف) المكلف بانتخاب الحبر الأعظم الـ267 للكنيسة الكاثوليكية مساء الأربعاء في الفاتيكان.

وللفوز في الانتخاب، يحتاج المرشح إلى الحصول على ثلثي الأصوات، ويحق لـ133 كاردينالا المشاركة في التصويت في الكونكلاف.

يذكر أن البابا فرنسيس توفي في 21 أبريل الماضي نتيجة سكتة دماغية عن عمر ناهز الـ89 وتم دفنه في 26 أبريل في كاتدرائية سانتا ماريا ماجيوري في روما