نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غارات إسرائيلية وأمريكية مكثفة تستهدف مطار صنعاء ومرافق حيوية في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عبرية عن شن غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، أدت إلى تدمير صالة المطار الرئيسية وعدد من الطائرات المدنية، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى داخل المطار، في تصعيد غير مسبوق في الملف اليمني.

مصادر يمنية: هجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة

في المقابل، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارات التي طالت صنعاء ومناطق أخرى تم تنفيذها بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار ما وصفته بـ "العدوان المتواصل على اليمن".

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف أيضًا منطقة عطان جنوب غرب العاصمة.

استهداف مباشر للبنية التحتية

وشملت الضربات الجوية، حسب الإعلام اليمني، محطات الكهرباء الحيوية، حيث تم استهداف:

محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث

محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان

كما طالت الغارات منطقة السواد في سنحان، حيث شن الطيران الأمريكي ثلاث غارات جوية.

ضرب ميناء الحديدة: الشريان الرئيسي للمساعدات

وذكرت وسائل الإعلام أن الغارات الإسرائيلية امتدت إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربي، والذي يُعد الشريان الأساسي لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى اليمن، حيث أسقطت نحو 50 قذيفة في هجوم وصف بـ "الأعنف" منذ شهور.

مشاركة جوية إسرائيلية كبيرة

وأفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين بأن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في تنفيذ الغارات على اليمن، في مؤشر على توسيع دائرة العمليات العسكرية في المنطقة ورفع مستوى التنسيق العسكري بين تل أبيب وواشنطن في ملفات الشرق الأوسط.

جماعة أنصار الله: أمريكا تشارك بوضوح في العدوان

في السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام تابعة لـجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن الطيران الحربي الأمريكي نفذ ثلاث غارات على منطقة السواد، مؤكدين أن الهجمات جزء من عدوان منسق ومعلن بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب اليمني.

مخاوف من تصعيد جديد في الإقليم

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط تحذيرات من أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في اليمن، وفتح جبهات صراع جديدة ذات طابع إقليمي أوسع، لا سيما في ظل تنامي الخطاب العدائي بين أطراف المحور الأمريكي الإسرائيلي، ومحور المقاومة في المنطقة.