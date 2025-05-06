نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|إسرائيل تعلن مطار صنعاء خارج الخدمة بالكامل بعد ضربات جوية غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور عسكري غير مسبوق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل، عقب ضربة جوية استهدفت البنية التحتية للمطار وتأتي هذه الخطوة العدائية في إطار تصعيد خطير تشهده المنطقة، بعد أن نفذت جماعة أنصار الله الحوثية هجومًا صاروخيًا مباشرًا على مطار بن جوريون الإسرائيلي، ما تسبب في خسائر مادية ونوبات هلع داخل المنشأة الحيوية، وسط عجز واضح لمنظومات الدفاع الإسرائيلية عن التصدي للهجوم.

الرد الإسرائيلي على الضربة الحوثية لم يتوقف عند حدود المطار فقط، بل شمل أيضًا استهداف محطات توليد كهرباء ومصنعًا للخرسانة شمال صنعاء، في إشارة إلى تصعيد واسع النطاق ضد الجماعة التي تقاتل في إطار محور المقاومة، وتفرض مزيدًا من الضغط العسكري والاقتصادي على إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي: مطار صنعاء خارج الخدمة بالكامل

أفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن القوات الجوية نفذت هجومًا مركزًا على مطار صنعاء الدولي، أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل وادعت إسرائيل أن المطار كان يستخدم من قبل الحوثيين في نقل الأسلحة والعناصر وعمليات دعم لوجستي لأغراض "إرهابية" على حد وصف البيان.

وتأتي هذه الضربة كجزء من رد فعل انتقامي على الهجوم الحوثي الذي طال مطار بن جوريون، الذي يعد من أهم المنشآت المدنية في إسرائيل، ما دفع عدة شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل خشية التعرض لهجمات مستقبلية.

الهجوم على منشآت حيوية في صنعاء

لم تقتصر الغارات الإسرائيلية على المطار، إذ أعلن جيش الاحتلال عن استهداف عدة محطات توليد كهرباء مركزية في العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة استخدامها من قبل الحوثيين في تشغيل بنيتهم التحتية كما استهدف مصنع العمران للخرسانة شمال صنعاء، والذي تتهمه إسرائيل بأنه يستخدم لبناء الأنفاق والمنشآت العسكرية الخاصة بجماعة أنصار الله.

ويشير هذا التصعيد إلى نية إسرائيل في توسيع رقعة الاستهداف العسكري لتشمل كل ما تعتبره دعمًا لوجستيًا أو عسكريًا للحوثيين، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترًا بالغًا نتيجة استمرار العدوان على غزة، وتصاعد الردود من محور المقاومة.

ضربة بن جوريون

كانت جماعة أنصار الله قد أعلنت الأحد الماضي عن تنفيذ هجوم صاروخي هو الأول من نوعه على مطار بن جوريون، أسفر عن حفرة بعمق 25 مترًا، إضافة إلى إصابات ونوبات هلع في صفوف المدنيين، وسط فشل صريح لمنظومات الدفاع الصاروخية الإسرائيلية "حيتس" و"ثاد" في اعتراض الصاروخ.

يمثل هذا الهجوم الحوثي تصعيدًا استراتيجيًا غير مسبوق، يؤكد على أن جماعة أنصار الله باتت تملك القدرة العسكرية على تهديد العمق الإسرائيلي، الأمر الذي قد يُعيد ترتيب موازين الردع في المنطقة.

الحوثي يعلن حظر جوي شامل على إسرائيل

في رد موازٍ لتوسيع العمليات الإسرائيلية في غزة، أعلن الحوثيون عن فرض حظر جوي شامل على إسرائيل، مؤكدين أنهم سيتعاملون مع الأجواء الإسرائيلية كأهداف مشروعة تمامًا كما يفعلون مع السفن المرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر.

ويعكس هذا الإعلان تصعيدًا جديدًا في إستراتيجية المواجهة التي يتبناها الحوثي، والتي تنقل الصراع من مجرد دعم معنوي لغزة إلى المشاركة الفعلية في الهجوم على الكيان الصهيوني.