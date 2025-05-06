مساعد الرئيس الروسي: شروط بوتين بشأن أوكرانيا نوقشت مع ويتكوف

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أحمد جودة - القاهرة - قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن شروط تسوية النزاع الأوكراني نوقشت في الاجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

جاء ذلك وفقا لإحاطة صحفية لأوشاكوف اليوم الثلاثاء، كشف فيها عن تفاصيل الفعاليات الدولية للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، حيث قال ردا على سؤال من الصحفيين حول الشروط التي طرحها الرئيس بوتين في يونيو 2024: "شروط بوتين (التي طرحها في وزارة الخارجية يونيو 2024) قيد المناقشة بطبيعة الحال. نناقشها خلال اتصالات تعقد على مستويات مغلقة مختلفة. وبالطبع نوقشت القضايا التي طرحها رئيسنا في يونيو من العام الماضي بالتفصيل خلال 4 محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 15 لقاء ثنائيا مع قادة عدد من الدول ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى