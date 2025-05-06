نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرع في مشهد رياضي.. بين السلة ورسائل السياسة في قلب الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ وصوله إلى الحكم في سوريا، ظهر الرئيس أحمد الشرع في عدد من المشاهد الاستثنائية التي تجمع بين الرياضة والحياة اليومية، مثل ركوب الخيل في المزارع ومؤخرًا ممارسة كرة السلة مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.



في مقطع فيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا، يظهر الرئيس وهو يسدد رميات حرة إلى السلة بدقة، ويبدو عليه السعادة مع كل هدف يتم تسديده.

آراء متباينة حول دلالات الفيديو



أثار الفيديو ردود فعل متباينة بين رواد السوشيال ميديا، حيث رأى البعض أنه يحمل رسائل سياسية مشيرة إلى قوة الحكومة السورية في مواجهة التحديات، في حين اعترض آخرون على توقيت المشهد، معتبرين أنه يتجاهل الأزمات المستمرة في سوريا مثل القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية.

رسالة تطمين في وقت الأزمات



قال محمد باشا الصمادي تعليقًا على الفيديو: «المشهد جاء بعد أيام عصيبة شهدتها سوريا من تحديات اقتصادية وأمنية»، وأضاف: «في مثل هذه اللحظات، ينتظر المواطن إشارات رمزية تُطمئنه بأن الأمور لا تزال تحت السيطرة، وهذا الفيديو يمكن أن يُعتبر بمثابة رسالة تطمين، لا تقل تأثيرًا عن خطاب رسمي».

الإشادة والانتقادات تتواصل

أشاد عادل السويدي بالمشهد، قائلًا: «الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني يتألقان في لعبة كرة السلة، مشهد يجمع بين الانضباط والثقة».



بينما انتقد عبدالعالم السقاف المشهد، قائلًا: «بينما الشعب السوري يعاني من القصف والقتل، يظهر الرئيس وحكومته وهم يلعبون كرة السلة وكأنهم في عالم آخر».



كما قال ناصر علي العراقي: «سوريا تحت القصف الإسرائيلي، والجولاني يلعب كرة السلة في الوقت نفسه. كيف يمكن أن نصدق أن القصف الإسرائيلي على سوريا مسرحية؟».