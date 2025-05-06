إيران تدين العدوان الصهيوني على اليمن
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان العسكري الصهيوني على ميناء الحديدة والبنية التحتية اليمنية الأخرى، ووصفه بانه جريمة صارخة وانتهاك سافر لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
وأشار بقائي في تصريحه فجر اليوم الثلاثاء، إلى أن هجمات الكيان الصهيوني على الموانئ والمنشآت الصناعية والسكنية في اليمن تتم بدعم ومشاركة الولايات المتحدة.
واعتبر هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون وخرقا لمبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة في احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول.
ودعا إلى التعبئة والتحرك الفعال من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لوقف عملية القتل والتدمير التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الدول الإسلامية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار انعدام الأمن في المنطقة هي وقف الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ووضع حد لإفلات مجرمي الكيان الصهيوني من العقاب".
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