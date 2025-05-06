نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير إسرائيلي يدعو صراحةً إلى احتلال غزة وتطهيرها: "سندمرها بالكامل وسيرحل سكانها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات صادمة تكشف بوضوح عن العقلية الاحتلالية والتطرف اليميني داخل الحكومة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال سيسعى خلال الأشهر المقبلة إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، وأن السكان سيُرَكّزون في منطقة محددة جنوب محور موراج تمهيدًا لترحيلهم إلى دول أخرى.

وقال سموتريتش، خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية، "أعتقد أنه سيكون من الممكن إعلان أننا انتصرنا خلال بضعة أشهر، ستُدمر غزة بالكامل، وسيُركز سكانها من محور موراج جنوبًا - ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، اتخذت قرارًا بالمضي قدمًا في عملية عسكرية قوية تهدف إلى "إخضاع حركة حماس" واستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، على حد تعبيره.

وشدد سموتريتش على أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، داعيًا الإسرائيليين إلى تبني مفهوم "الاحتلال" بشكل صريح. وقال: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيرًا. سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الإنسانية في غزة، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر حاليًا على كامل المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع، لمنع وصولها إلى حركة حماس، حسب زعمه، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعمل على "فصل حماس عن السكان، وتطهير القطاع، واستعادة الرهائن، وهزيمة الحركة".