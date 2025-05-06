نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يهدد بقصف مطار صنعاء ويطالب بالإخلاء الفوري.. وقصف مكثف على الحديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشن غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في اليمن، مطالبًا كافة المتواجدين في محيط المطار بـ "الإخلاء الفوري"، وذلك في تصعيد خطير ينذر باتساع رقعة المواجهات الإقليمية.

دعوة للإخلاء العاجل من محيط المطار

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي: "إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، وحفاظًا على سلامتكم، ندعوكم إلى إخلاء المنطقة فورًا".



وأضاف المتحدث: "نحذر من أن الاقتراب من المكان يعرضكم للخطر، وعلى الجميع تنبيه المحيطين بهم بضرورة مغادرة المنطقة بشكل عاجل".

ويعد مطار صنعاء الدولي أحد أبرز المنشآت الحيوية في العاصمة اليمنية، ويقع قرب مناطق سكنية كثيفة، مما يزيد من مخاوف وقوع خسائر بشرية جسيمة في حال تنفيذ التهديدات.

قصف مكثف على ميناء الحديدة و50 قذيفة تسقط على الميناء

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طائرات الاحتلال نفذت يوم أمس الاثنين قصفًا مكثفًا على ميناء الحُديدة الواقع على ساحل البحر الأحمر، والذي يمثل الشريان الرئيس لدخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى اليمن.

وأشارت القناة إلى أن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم، وأسقطت نحو 50 قذيفة على الميناء الاستراتيجي، وسط أنباء عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

الطيران الأمريكي يشن غارات على جنوب صنعاء

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن الطيران الحربي الأمريكي نفذ ثلاث غارات جوية استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، دون ورود أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر أو الضحايا حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب في غزة، والضربات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، والتي ردت عليها تل أبيب وواشنطن بسلسلة من الغارات الجوية على مواقع في اليمن.