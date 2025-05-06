العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يطلق أمر إخلاء لمطار صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:24 مساءً - أطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على اليمن، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ستهاجم مطار صنعاء الدولي".

ومساء الإثنين شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وهي المرة الخامسة تعلن فيها إسرائيل قصف اليمن منذ يوليو 2024.

وجاءت ضربات الإثنين غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف "مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم "عدة محاولات لاعتراضه".

ومنذ اندلاع حرب غزة، تطلق جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيّرة من اليمن على إسرائيل بشكل منتظم.

ويشن الحوثيون أيضا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، فيما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.