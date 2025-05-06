العالم اليوم - رئيس وزراء العراق وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:24 مساءً - أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ووفق بيان للحكومة العراقية، "جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة.