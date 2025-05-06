نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 52،615 شهيدًا و118،752 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023، إلى 52،615 شهيدًا، و118،752 مصابًا، في ظل استمرار العدوان العسكري واسع النطاق الذي تنفذه قوات الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأرقام تأتي وسط تصاعد لوتيرة القصف والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، والذي تسبب في دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

2،507 شهيدًا منذ استئناف العدوان في 18 مارس

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التصعيد العسكري الأخير منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس الماضي، عقب فشل جهود تثبيت وقف إطلاق النار، أسفر عن استشهاد 2،507 مواطنين، وإصابة 6،711 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان أن هذه المرحلة من العدوان اتسمت بكثافة الغارات الجوية والقصف المدفعي، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

48 شهيدًا و142 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، 48 شهيدًا و142 مصابًا، ما يعكس استمرار الاحتلال في تنفيذ عملياته العسكرية المكثفة ضد المدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

ورغم الجهود المستمرة من الكوادر الطبية والإسعافية، لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات العامة، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، نتيجة الاستهداف المباشر والمستمر لهذه الطواقم والمعدات.

كارثة إنسانية تتفاقم في ظل الحصار وانهيار المنظومة الصحية

وتحذر وزارة الصحة من كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، نتيجة الاستنزاف الكبير للموارد الطبية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، بسبب القصف المباشر أو انقطاع الكهرباء والوقود.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار الكامل، في ظل الحصار المشدد واستمرار استهداف المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن المستشفيات تعمل حاليًا فوق طاقتها الاستيعابية، وتعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل

جددت وزارة الصحة في غزة مناشدتها للمجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات الإغاثة، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر المستمرة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وإنقاذ من تبقى من الجرحى تحت الأنقاض.

كما شددت الوزارة على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.