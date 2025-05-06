نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 "إرفين إبراهيموفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود.

أشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والجبل الأسود، معربًا عن أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار المتبادل بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الصادرات المصرية إلى الجبل الأسود التي بلغت قيمتها نحو ٤،٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤. كما نوه بـ أهمية زيادة التعاون المشترك في قطاع السياحة، أخذًا في الاعتبار النشاط الواسع للقطاع الخاص المصري في الجبل الأسود والذي يعد من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع السياحة فى البلاد.

وتناول وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار السنوات الأخيرة لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة، مستعرضًا الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال مع الجبل الأسود، بما في ذلك بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ورحب أيضًا بقيام برلمان الجبل الأسود بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، معربًا عن التقدير لهذه الخطوة البنّاءة التي تساهم في تعزيز التعاون البرلمان، بما يدعم العلاقات الثنائية. كما أعرب عن تقدير مصر لدعم الجبل الأسود لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

واستعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري إزاء التطورات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب عن التقدير للمواقف المتوازنة للجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية، ومنها تصويتها الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروعي القرارين العربيين المتعلقين بدعم طلب عضوية فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد كذلك بدور الجبل الأسود في العمل على تحقيق التهدئة والتنمية في منطقة البلقان، وتناول الوزيران أيضًا ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وقد أعقب المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لتدشين آلية تشاور سياسي بين البلدين لتكون بمثابة الإطار المؤسسي لعملية التشاور بين الجانبين، وكذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري والأكاديمية الدبلوماسية للجبل الأسود.