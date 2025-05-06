الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة: تنتهك المبادئ الإنسانية وتهدد حياة المدنيين

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أحمد جودة - القاهرة - الأمم المتحدة تحذر من "سيطرة طرف النزاع" على الإغاثة وتؤكد أن الخطة الإسرائيلية تعرض الفئات الضعيفة للخطر

أكدت الأمم المتحدة أن الآلية التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة لا تتماشى مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، محذّرة من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الأكثر تضررًا وتعرض حياة العاملين في المجال الإغاثي للخطر.

الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية تخالف الحياد والاستقلالية

قالت أولجا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (OCHA)، إن الخطة الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى إنشاء مراكز توزيع تابعة لإسرائيل داخل قطاع غزة، وهي خطوة من شأنها، حسب قولها، إنهاء الآلية القائمة حاليًا والتي تُدار من قبل الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.

وأوضحت تشيريفكو أن "منح المزيد من السيطرة العملياتية لطرف من أطراف النزاع، سيعرض المساعدات الإنسانية للخطر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

خطر مباشر على المدنيين وعمال الإغاثة

وأكدت المتحدثة أن الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، مثل الحياد، والنزاهة، والاستقلالية، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الخطة قد يؤدي إلى وضع المدنيين وعمال الإغاثة في خطر مباشر، خاصة إذا تمركزت هذه النقاط داخل أو قرب مناطق عسكرية.

وأشارت إلى أن وجود هذه المراكز بالقرب من مواقع عسكرية قد يجعلها أهدافًا محتملة، مما يعرض حياة المدنيين والفرق الإنسانية للخطر، ويقلّص من القدرة على العمل الإنساني بأمان وفعالية داخل قطاع غزة.

الفئات الضعيفة في غزة مهددة بالحرمان من المساعدة

وأضافت تشيريفكو أن من بين أبرز التحديات الناجمة عن هذه الخطة هو استبعاد الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو التنقل، إذ أن "مناطق واسعة من غزة، حيث يعيش هؤلاء الأشخاص، قد تُحرم فعليًا من تلقي أي نوع من المساعدات الإنسانية".

تحذير أممي من انهيار المنظومة الإنسانية في القطاع

جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى ضرورة التمسك بالمبادئ الإنسانية الدولية، وضمان أن تصل المساعدات إلى المحتاجين دون تدخل أو توجيه من أطراف النزاع، وشددت على أن تسييس العمل الإنساني أو إخضاعه لسيطرة طرف واحد يمثل خرقًا للقانون الإنساني الدولي، ويقوّض الثقة في المنظومة الإغاثية بالكامل.

وأكدت تشيريفكو أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل داخل غزة، بالتعاون مع شركائها الدوليين والمحليين، لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، ولكنها بحاجة إلى بيئة آمنة ومحايدة تُمكنها من أداء هذا الدور الحساس دون تهديد أو عرقلة.