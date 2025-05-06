نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لرد الحوثيين وترفع مستوى التأهب في منظومة الدفاع الجوي لديها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، إن تل أبيب تستعد لرد الحوثيين وترفع مستوى التأهب في منظومة الدفاع الجوي لديها.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.