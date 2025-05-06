جوتيريش يحذر من توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة: "كارثة إنسانية ودمار لا يُحصى"

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أحمد جودة - القاهرة - الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتصف غزة بأنها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية وإطالة أمد وجود قواتها في قطاع غزة، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير ما تبقى من القطاع المحاصر.

جوتيريش: التوسيع البري سيضاعف الكارثة الإنسانية

وقال جوتيريش إن استمرار التوغل العسكري داخل غزة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن التصعيد العسكري في الوقت الحالي لن يسفر إلا عن المزيد من القتل والمعاناة والتدمير، في ظل تدهور البنية التحتية ونقص الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية في القطاع.

الأمم المتحدة: المطلوب الآن هو وقف العنف لا تصعيده

من جانبه، صرّح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما يحتاجه العالم اليوم هو إنهاء العنف، وليس المزيد من الدمار وسفك الدماء، في إشارة مباشرة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح حق في تصريحاته أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن تبقى كذلك"، مشددًا على أن الأمين العام يواصل دعوته لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار

تأتي هذه التصريحات الأممية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ شهور، والذي خلّف آلاف الضحايا بين المدنيين، ودمّر قطاعات واسعة من البنية التحتية في غزة، وسط عجز إنساني متصاعد في تقديم الإغاثة.

وتؤكد الأمم المتحدة في مواقفها المتكررة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء.