نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الاستهداف المكثف للمنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، صباح اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، تعبر فيه، عن إدانتها ورفضها لاستهداف البنى التحتية في بورسودان، وتعتبر ذلك تصعيد خطير.

وجاء نص البيان كالآتي:

تدين مصر، وتستنكر بأشد العبارات الاستهداف المكثف الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان فجر اليوم ٦ مايو.

وتشدد مصر، على خطورة التصعيد الأخير، وتأثيره شديد السلبية على جهود وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق.

كما تجدد مصر، رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يضر بمقدرات الدولة، والحياة اليومية للمواطنين.