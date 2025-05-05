نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أتطلع للعمل مع أردوغان لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين، إنه يتطلع للعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد ترامب في التدوينة: "أجريت للتو محادثة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس التركي رجب أردوغان، تناولت مواضيع عديدة، منها الحرب مع روسيا وأوكرانيا، وسوريا وغزة، وغيرها".

وأضاف "دعاني الرئيس لزيارة تركيا في وقت لاحق وسيزور واشنطن العاصمة أيضا".

وتابع قائلا: "خلال سنواتي الأربع كرئيس كانت علاقتي بالرئيس أردوغان ممتازة.. عملنا معا عن كثب في العديد من القضايا بما في ذلك مساعدته في إعادة القس السجين أندرو برونسون إلى الولايات المتحدة بناء على طلبي".

واختتم الرئيس الأمريكي تدوينته قائلا: "على أي حال، أتطلع إلى العمل مع الرئيس أردوغان لإنهاء الحرب المميتة بين روسيا وأوكرانيا فورا!".

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأفادت بأنه خلال اللقاء، تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان على أن "تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية".

وأعرب أردوغان عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي ترامب في إنهاء الحروب، وعن تقديره لعملية التفاوض مع إيران، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس التركي خلال المحادثات أن "الأزمة الإنسانية في غزة قد وصلت إلى أبعاد خطيرة"، وأنه "يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع"، وأنه "ينبغي إنهاء هذه الكارثة الإنسانية المأساوية".

وأكد على أن "تركيا مستعدة للتعاون وتقديم كل أنواع الدعم، لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان السلام الدائم".

كما شدد على أن أنقرة تبذل جهودا لحماية وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار، مشيرا إلى أن جهود الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على سوريا ستساهم في هذه العملية، وأن سوريا المستقرة ستدعم السلام الإقليمي والعالمي".

وذكرت الرئاسة التركية أنه خلال المحادثات دعا الرئيس أردوغان الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة تركيا

