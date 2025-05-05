الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عن 10 معتقلين من قطاع غزة.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه تم الإفراج عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال لإسرائيلي، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد الإفراج عنهم من معبر "كيسوفيم" لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، موضحة أن أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
من جهة أخرى، صدر مؤخرًا تقريرًا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، "لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 19 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملاً حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".
تجدر الإشارة إلى أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية أبريل 2025 (1747) معتقلاً، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
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