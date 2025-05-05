رئيس الوزراء الروماني يعلن استقالته من منصبه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، فيما أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه انسحابه من الائتلاف الحاكم.

وذكر موقع "G4Media"، في وقت سابق، أن "رئيس الوزراء الروماني، قد أكد نيته ترك منصبه، وقد أجرى بالفعل محادثات مع القائم بأعمال رئيس رومانيا إيلي بولوجان".

وأضاف: "المرشحون لمنصب رئيس الوزراء المؤقت هم وزير التعليم دانيال ديفيد، ونائب رئيس الوزراء ماريان نياكسو، ووزير الداخلية كتالين بريدويو".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، الأحد. وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، حصل زعيم الحزب القومي المعارض جورج سيميون، على 41% من الأصوات وهو في المركز الأول، بينما جاء عمدة بوخارست نيكوسور دان في المركز الثاني بحصوله على 21% من الأصوات، أما المركز الثالث فيذهب إلى ممثلة الائتلاف الحاكم الحالي، كرينا أنتونيسكو، بحصولها على 20.1% من الأصوات.

ويتنافس 11 مرشحا على منصب رئيس رومانيا، ووفقا للقانون الروماني، فإن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين المدرجة في القوائم. إذا كانت الأصوات أقل من 50%، فبعد أسبوعين ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا في 18 مايو الجاري