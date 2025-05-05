محافظ السويداء يوجه رسالة لأهالي المدينة السورية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محافظ السويداء مصطفى البكور رسالة لأهالي المدينة، دعاهم فيها إلى عدم إفساح المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشك بين أبناء الشعب السوري والعمل يدا بيد لبناء سوريا الجديدة.

وجاء في رسالة البكور: "كنتم دوما رمزا للعطاء والتضحية، واليوم ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة لبناء مستقبل مشرق لسوريا الحبيبة، ننتظر منكم أن تمدوا أياديكم المعطاءة لنسير معا على درب البناء والوحدة".

وأضاف: "لا تسمحوا لأصوات الفرقة أن تخترق قلوبكم الواعية، ولا تفسحوا المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشك بيننا، فنحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وتابع: "لنستمع جميعا إلى صوت الوطن، إلى نداء الدم الذي يجري في عروقنا، والذي يهمس في أذن كل منا: معا نستطيع".

وشدد على أن "هذا الاتفاق ليس مجرد كلمات على ورق، بل هو عهد بيننا على المحبة والتعاون، هو بصمة أمل نتركها للأجيال القادمة ليروا أننا اجتمعنا على قلب واحد في أحلك الظروف".

ودعا أهالي السويداء إلى "العمل يدا بيد، قلبا بقلب، لنساهم في بناء سوريا الجديدة سوريا التي تحمل في كل حجر من حجارتها قصة صمودنا، وفي كل شارع من شوارعها ذكريات تضحياتنا... سوريا التي ستظل كما عهدناها، وطنا للجميع، ينعم فيه أبناؤها بالأمن والسلام