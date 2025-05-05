بعد فوزه بالانتخابات .. رئيس الوزراء الأسترالي يعد بتشكيل حكومة «منضبطة»

سيدني ـ ا.ف.ب: احتفل رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي بفوزه الساحق في الانتخابات العامة، ووعد بتشكيل حكومة «منضبطة» لمعالجة أزمة القدرة الشرائية والرسوم الجمركية الأميركية.

وصفَّق الأهالي عندما زار الرجل البالغ 62 عامًا وخطيبته جودي هيدن مقهى «كافيه إيطاليا» بوسط سيدني، محاطا بحشد من المصورين والصحفيين التلفزيونيين.

وأظهرت نتائج جزئية أن حزب العمَّال بزعامة ألبانيزي في طريقه للفوز بما لا يقل عن 83 مقعدًا من أصل 150 في البرلمان.

وحصل التحالف الليبرالي الوطني اليميني بزعامة بيتر داتون على 38 مقعدًا فقط، بينما حصلت الأحزاب الأخرى على 12 مقعدًا. ولا تزال نتائج 17 مقعدًا غير محسومة.

وقال ألبانيزي بعد أن قام بتوزيع المثلجات على الصحفيين في مقهى اعتاد ارتياده مع والدته «سنكون حكومة منضبطة ومنظمة في ولايتنا الثانية».

وأضاف عن والدته الراحلة ماريان التي ربته في شقة متواضعة مدعومة من الحكومة في سيدني «ستكون فخورة للغاية». وقال «حصلنا على شرف عظيم بخدمة الشَّعب الأسترالي، ولا نعتبر ذلك من المسلَّمات».