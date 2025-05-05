انتخابات بلدية فـي لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: انطلقت صباح أمس في لبنان المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، في أول عملية اقتراع يشهدها لبنان في عهد الحكومة الجديدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحًا في محافظة جبل لبنان، وهي الأكبر من حيث عدد السكان، وتضم مناطق ذات انتماءات سياسية ودينية مختلفة، منها الضاحية الجنوبية لبيروت.