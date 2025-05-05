نيجيريا: مقتل 11 جنديا فـي هجوم على قاعدة عسكرية

أبوجا ـ ا.ف.ب: قتل 11 جنديًّا نيجيريا على الأقل في هجوم شنَّه مسلحون تابعون لتنظيم داعش على قاعدة للجيش في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية. وأشار ضابط في الجيش إلى أن عدد القتلى قد يرتفع في ظل استمرار فقدان العديد من الجنود.
وأفاد مصدران عسكريان أن مقاتلين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا هاجموا قاعدة في بلدة بوني غاري في وقت متأخر الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 جنديًّا.
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