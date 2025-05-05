نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض قياسي في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في شهر فبراير، وفقا لما أعلنته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدموا بنحو 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 34 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال ماغنوس برونر، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إن "أحدث أرقام اللجوء تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة بأنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عاد مئات الآلاف من السوريين الذين كانوا قد لجأوا إلى دول أخرى إلى بلادهم.

وبحسب وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA)، فقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، ما مجموعه نحو 69،000 طلب لجوء في شهر فبراير، وذلك في سياق اتجاه تراجعي في الأعداد بدأ منذ أكتوبر من عام 2024.

وكان السوريون يشكلون لفترة طويلة الفئة الأكبر من طالبي اللجوء، إلا أنهم أصبحوا في شهر فبراير ثالث أكبر مجموعة، بعد الفنزويليين والأفغان.

وقد جاءت فرنسا في مقدمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا، ثم ألمانيا، التي كانت لسنوات طويلة الوجهة الأكثر استقطابًا لطالبي اللجوء