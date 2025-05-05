العالم اليوم - بوتين: الغرب حاول استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

انتم الان تتابعون خبر بوتين: الغرب حاول استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 05:23 مساءً - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بمحاولة استفزاز بلاده، لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال بوتين، الإثنين: "أرادوا استفزازنا، وأرادوا دفعنا لارتكاب أخطاء"، وذلك في تصريحات ضمن فيلم وثائقي بعنوان "روسيا-الكرملين-بوتين: 25 عاما"، الذي بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة مرور 25 عاما من حكم الرئيس الروسي.

وتابع بوتين: "مع ذلك، لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية"، مضيفا: "أتمنى ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل أيضا".

وأكد بوتين أن روسيا تمتلك قوات ووسائل كافية لتحقيق كل ما تحتاجه في الحرب التي بدأت عام 2022.

كان بوتين وقيادته قد هددوا في أكثر من مناسبة، باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال الحرب.