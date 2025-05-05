العالم اليوم - محكمة العدل الدولية ترفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 05:23 مساءً - رفضت محكمة العدل الدولية، الإثنين، الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص، كما قررت شطب القضية.

وقالت المحكمة إنه "لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات". ورحبت دولة الإمارات بقرار المحكمة، استنادا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي. وبناء على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

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