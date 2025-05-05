نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستخبارات الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفالات بذكرى النصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد المكتب الصحفي بجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في بيان اليوم، بأن أوروبا ونظام كييف يحاولان تعكير أجواء الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية.

وجاء في البيان، أن "أوروبا ونظام كييف يحاولان تعكير الفعاليات والاحتفالات بالذكرى السنوية الثمانين لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية. مواقف الدول الأوروبية الرافضة والمتجاهلة للمعايير الأخلاقية، تتفاقم في وقاحتها ويدل على ذلك بوضوح خطط قادة بعضها لقبول دعوة فلاديمير زيلينسكي للحضور إلى كييف للمشاركة في فعاليات بديلة لاحتفالات 9 مايو في موسكو".

ووصفت الاستخبارات الروسية، التحذيرات التي وجهتها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعدم المشاركة في احتفالات عيد النصر في روسيا، بالوقحة وتثير الرفض بين هذه الدول، وهو ما سبق أن صرح به زعماء سلوفاكيا وصربيا.

في وقت سابق، رفض زيلينسكي الاقتراح الروسي حول وقف إطلاق النار خلال أيام الذكرى الثمانين للنصر، وزعم بأن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري في موسكو يوم 9 مايو، وهو ما اعتبرته روسيا بمثابة التهديد المباشر من الإرهاب الدولي.

وكانت كالاس قد صرحت سابقا بأن الاتحاد الأوروبي، أوصل إلى مسامع الدول المرشحة للانضمام إليه أنه لا يرحب بمشاركتها في موكب التاسع من مايو في موسكو، كما أنه لا يخطط للمشاركة بنفسه