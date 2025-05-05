نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا فرانسيس يودّع العالم بوصية إنسانية: تحويل سيارته إلى عيادة متنقلة لعلاج أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية مؤثرة تجسّد قيم الرحمة والعدالة، كشفت مصادر في الفاتيكان أن إحدى وصايا البابا فرانسيس الأخيرة قبل رحيله كانت تحويل سيارته البابوية إلى عيادة صحية متنقلة لخدمة أطفال قطاع غزة.

السيارة، التي استخدمها البابا خلال زيارته التاريخية إلى الأراضي المقدسة عام 2014، سيتم تجهيزها بالكامل كمركز متنقل يقدم الفحص والعلاج للأطفال في المناطق المحرومة من الرعاية الصحية داخل القطاع المحاصر.

وأوضح بيان صادر عن الفاتيكان أن العيادة ستُزوّد بأدوات طبية وأجهزة تشخيص أولية، بإشراف منظمات صحية دولية، بهدف توفير حدٍّ أدنى من العلاج للأطفال الذين يعيشون في ظروف صحية صعبة.

وكان البابا فرانسيس قد وُوري الثرى في كنيسة سانتا ماريا ماجوري بروما، في جنازة حضرها أكثر من 250 ألف شخص من حول العالم، حيث طلب أن يُدفن في قبر بسيط يحمل فقط صورة الصليب الذي كان يرتديه، واسمه البابوي "فرنسيسكوس" منقوشًا باللاتينية، بعيدًا عن أي مظاهر فخامة.

بهذه المبادرة، يواصل البابا فرانسيس نهجه الإنساني حتى بعد وفاته، ليترك رسالة محبة وسلام، ويتحوّل رمزه الشخصي إلى شريان حياة لأطفال أنهكتهم المعاناة في غزة.