نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين استهداف مرافق الدولة السودانية في بورسودان وكسلا وتحذر من مخططات اسقاط الدولة السودانية على السلم والأمن الاقليميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان السيد أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع يوم أمس لمرافق الدولة السودانية في مدينتي بورسودان وكسلا، واعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأزمة يؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الانسانية في ربوع السودان.

واعتبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الاصرار على اسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والاستقرار الاقليمي في المنطقة والبحر الأحمر، ودعا إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.