العالم اليوم - تقرير: إسرائيل تعزز وجودها العسكري في سوريا وتنسق مع تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 03:26 مساءً - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ضاعف وجوده في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة مع سوريا، مع إجرائه محادثات مع أنقرة لتنسيق النشاط العسكري في سوريا.

ووفق الصحيفة: "أجرت إسرائيل محادثات مع ممثلين من تركيا لتنسيق النشاط العسكري في سوريا".

ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن تركيا مهتمة بتكوين جيش دائم للشرع (الرئيس السوري أحمد الشرع)، خاصة بعد تدمير العديد من مخزونات الأسلحة الكبيرة للنظام السوري السابق، من قبل القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، لا تزال أنقرة مترددة بشأن التكلفة المالية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله: "نظام الشرع ، لا يزال يكافح لتوحيد السلطة. إنه لا يسيطر على مناطق واسعة، بما في ذلك الساحل الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية، والمناطق التي تسيطر عليها تركيا والأكراد في الشمال، والمناطق البدوية في الجنوب الشرقي. من غير المحتمل أن تكون هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل هي أولوية بالنسبة لهم في الوقت الحالي."

كما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ مشروع هندسي ضخم لتعزيز الحدود، حتى الآن، تم الانتهاء من حوالي 20 بالمئة من منطقة العزل الممتدة على 90 كيلومترا مع سوريا، بما في ذلك خنادق عميقة وسدود دفاعية.

وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "تكتيكاتنا هنا مشابهة لتلك في الضفة الغربية — نقاط تفتيش مفاجئة، ودوريات". وأضاف: "لكن إذا حصلنا على تحذير أو معلومات استخباراتية حول فاعل عدائي، نضرب على الفور ودون تردد".