نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نهاية عصر "سكايب".. مايكروسوفت تغلق الخدمة رسميًا اليوم وتدعو المستخدمين للانتقال إلى Teams في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مايكروسوفت تغلق رسميًا منصة سكايب اليوم بعد 21 عامًا من الخدمة

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، إيقاف خدمة "سكايب" رسميًا بعد أكثر من عقدين من انطلاقها كمنصة رائدة في مجال مكالمات الفيديو.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة لتبسيط خدماتها في مجال الاتصالات والتركيز على منصة "Microsoft Teams" المجانية بوصفها البديل العصري والموحد.

خطة مايكروسوفت: توديع سكايب والتركيز على تيمز

كانت الشركة قد أعلنت في 28 فبراير الماضي نيتها إنهاء خدمات سكايب، ومنحت المستخدمين فترة انتقالية امتدت من فبراير وحتى مايو 2025. وذكرت في بيان رسمي عبر مدونة الشركة:

"لتبسيط خدمات الاتصالات المجانية للمستهلكين، سنوقف سكايب في مايو 2025 للتركيز على Microsoft Teams، منصة الاتصالات والتعاون الحديثة لدينا."

ويهدف هذا التوجه إلى توحيد تجارب المستخدمين وإنشاء مركز اتصالات موحد يدمج بين الرسائل والمكالمات والفيديو في تطبيق واحد مدعوم بأدوات إنتاجية قوية.

ما الذي سيتغير للمستخدمين اعتبارًا من اليوم؟ 5 نقاط مهمة:

توقف الخدمات رسميًا:

اعتبارًا من اليوم، لن يكون تطبيق سكايب متاحًا للتنزيل أو الاستخدام، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

إيقاف بيع الخدمات المدفوعة:

أوقفت مايكروسوفت منذ الإعلان بيع رصيد سكايب وباقات المكالمات للمستخدمين الجدد، بينما يستمر المشتركون الحاليون في استخدام خدماتهم حتى نهاية دورة الفوترة.

نقل البيانات تلقائيًا إلى Teams:

تسعى مايكروسوفت لضمان تجربة انتقال سلسة، حيث يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى "Teams" باستخدام نفس بيانات سكايب، ويتم نقل جهات الاتصال والمحادثات وسجل المكالمات تلقائيًا.

استمرار الوصول المؤقت للرصيد المدفوع:

يمكن للمستخدمين الذين لديهم رصيد متبقٍ في سكايب استخدامه عبر بوابة سكايب الإلكترونية أو من خلال تيمز، حتى إشعار آخر.

دعم فني خلال فترة الانتقال:

وفّرت الشركة موارد ودعمًا فنيًا للمساعدة في الانتقال إلى المنصة الجديدة، مع تأكيدها على أن Teams يوفر كافة ميزات سكايب، إلى جانب أدوات إضافية كالتقويم المجدول وأدوات المجتمع.

لماذا تتخلى مايكروسوفت عن سكايب؟

رغم أن سكايب كان رائدًا في مكالمات الفيديو منذ تأسيسه في 2003، إلا أن الانتقادات طالت التطبيق في السنوات الأخيرة بسبب ضعف التحديثات مقارنة بمنافسيه.

وبحلول عام 2017، تجاوز عدد مستخدمي Microsoft Teams نظراءهم في سكايب، ما شجع الشركة على الاستثمار في المنصة الأحدث، خاصة في ظل التحول العالمي إلى العمل عن بُعد والتعاون الرقمي.

بدائل سكايب: ماذا يمكنك استخدامه الآن؟

إذا لم تكن ترغب في الانتقال إلى Microsoft Teams، إليك أبرز البدائل التي يمكنك الاعتماد عليها:

Google Meet:

مجاني مع حساب Google، ويدعم مكالمات تصل إلى 100 مشارك وميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.

النسخة المجانية تقيّد الاجتماعات الطويلة التي تتعدى 60 دقيقة عند مشاركة أكثر من 3 أشخاص.

Zoom:

منصة شائعة توفر أدوات متقدمة مثل السبورة البيضاء وتدوين الملاحظات وتسجيل الاجتماعات.

النسخة المجانية تحد الاجتماعات إلى 40 دقيقة، لكن الخطط المدفوعة تزيل هذا القيد وتضيف ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Zoom AI Companion.

Slack:

مناسب للاجتماعات السريعة داخل فرق العمل، ويدعم الاجتماعات الثنائية في النسخة المجانية، فيما توفر النسخ المدفوعة اجتماعات حتى 50 مشاركًا، مع أدوات مدمجة للدردشة والتعاون.

نهاية سكايب: محطة وداع لتطبيق غيّر مفهوم التواصل الرقمي

يمثل إغلاق سكايب نهاية فصل من فصول الثورة الرقمية التي غيرت طريقة تواصل البشر حول العالم. فقد ساعد التطبيق ملايين المستخدمين على ربط المسافات بالصوت والصورة، وكان سابقًا على زمنه في تقديم خدمات الاتصال المجاني.



ورغم أفول نجمه لصالح تطبيقات أكثر تطورًا، إلا أن اسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الإنترنت كأحد رواد الاتصالات الحديثة.