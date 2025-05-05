العالم اليوم - توقعات بخفض بنك انجلترا لمعدل الفائدة إلى 4.25%

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 02:26 مساءً - من المقرر أن يتم خفض معدل الفائدة في بريطانيا إلى 4.25%، في الوقت الذي يخفف فيه بنك انجلترا تكاليف المقترضين أثناء محاولته التعامل مع تداعيات الرسوم الأمريكية على الاقتصاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)أن معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية الخميس المقبل.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الاقتصادية ببنك انفيستك إنه" من المؤكد بصورة كبيرة" أنه سيتم خفض تكاليف الاقتراض بصورة أكبر.

ويذكر أن التضخم انخفض خلال الاشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشرا لصانعي السياسات على أنه من الممكن الاستمرار في معدلات الفائدة، التي تستخدم كأداة للسيطرة على التضخم.

وقد أشارت أحدث البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع إلى 2.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بـ 2.8% خلال فبراير الماضي.