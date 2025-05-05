العالم اليوم - الجيش اللبناني يفكك معملا لحبوب الكبتاغون عند الحدود السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 01:25 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، تفكيك معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة على الحدود السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "في إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة–الهرمل، على الحدود مع سوريا".

وأوضح الجيش: "عملت القوة على تفكيك المعمل وضبطت كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، إلى جانب مواد أولية تستخدم في تصنيعها".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق في القضية".

وتواصل قوات الأمن في لبنان جهودها لمكافحة المخدرات، عبر تعقب معامل التصنيع وملاحقة شبكات التهريب، لا سيما على الحدود مع سوريا.