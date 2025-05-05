نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعلن بناء قاعة رقص في البيت الأبيض: "ستكون الأجمل عالميًا وسأمولها بنفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه بناء قاعة رقص داخل البيت الأبيض، مؤكدًا أنها ستكون "قاعة عالمية المستوى وجميلة"، ومشيرًا إلى أنه سيتولى تمويل المشروع بالكامل دون الاعتماد على ميزانية الحكومة.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على قناة "NBC News"، والتي أُجريت معه بواسطة الإعلامية الأمريكية كريستين ويلكر، إن قاعة الرقص كانت حلمًا مؤجلًا منذ ما يقرب من 100 عام، مؤكدًا أن العديد من الرؤساء السابقين رغبوا في تنفيذ المشروع لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، على حد تعبيره.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: "البيت الأبيض أراد بناء قاعة رقص وقد حاولوا، لكن الرؤساء لم يكونوا من أهل العقارات، ولم يكن لديهم أدنى فكرة... أنا بارع جدًا، وما سنفعله هو أنكم سترون أجمل قاعة رقص في العالم".

وأشار ترامب إلى أن المشروع سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه يتم حاليًا العمل على دراسة عدة تصاميم مع كبار المهندسين المعماريين والمخططين، قائلًا: "لدينا 3 أو 4 تصاميم مختلفة، وسيكون شيئًا رائعًا، على أعلى مستوى".

وأكد ترامب التزامه بتمويل المشروع بشكل شخصي، موضحًا أنه لن يطلب تمويلًا حكوميًا، وقال: "سأمولها بنفسي، ومتأكد بأن هناك من سيتبرع أيضًا، لكنه ليس مشروعًا زهيد الثمن، بل سيكلف الكثير من المال".

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن قاعة الرقص الجديدة لن تحل محل القاعات الحالية، بل ستُستخدم قاعات الاجتماعات القائمة بالفعل بشكل طبيعي، وأن الهدف من البناء هو إضافة مَعلم جمالي ووظيفي جديد إلى البيت الأبيض.

وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من التحركات التي يقوم بها ترامب في إطار استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يسعى لإبراز قدراته كرجل أعمال وقائد قادر على تنفيذ مشروعات فريدة تعكس ذوقه الشخصي ورؤيته لمقر الحكم الأمريكي.

من جانبه، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من إدارة البيت الأبيض الحالية بشأن إمكانية تنفيذ المشروع أو موقفها من تمويله.