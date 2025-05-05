نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة تحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع وتطالب بتدخل دولي عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع يشهد تدهورًا خطيرًا، مما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا.

وأكدت الوزارة أن عدد الأطفال الذين تضرروا من الوضع الحالي قد تجاوز 16 ألف طفل، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الخدمات الصحية الأساسية، وعلى رأسها تطعيمات شلل الأطفال التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.

تهديد جهود مكافحة شلل الأطفال بسبب الحصار

في بيان لها، أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لجهود مكافحة المرض في غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأطفال ويعرض حياتهم للخطر، لا سيما في ظل الأزمة الصحية والإنسانية التي يعاني منها القطاع بسبب استمرار الحصار.

مراكز النزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة

وأضافت الوزارة أن مراكز النزوح في غزة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، مما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة إنها أطلقت حملة عالمية للتضامن مع أطفال غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

العدوان الإسرائيلي واستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، استمر الاحتلال في قصف مناطق متفرقة في غزة خلال الشهرين الماضيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني الذي ينص على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

حصار خانق يفاقم المأساة الإنسانية

وأشارت التقارير إلى أن الاحتلال يواصل تشديد حصاره على قطاع غزة، مما يساهم في تفاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السكان.

وفي ظل هذا الوضع، تُواجه المستشفيات والمراكز الصحية صعوبات بالغة في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، بما في ذلك الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى التطعيمات والعلاج.

وجددت وزارة الصحة في غزة مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل بشكل عاجل لرفع الحصار وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية، والتأكد من دخول المواد الأساسية لحماية صحة الأطفال والسكان في القطاع.