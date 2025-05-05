نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يخطط لعرض عسكري ضخم في واشنطن للاحتفال بيوم العلم وعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع شبكة إن بي سي، عن خطط لإقامة عرض عسكري ضخم في العاصمة واشنطن، وذلك للاحتفال بالانتصارات العسكرية الأمريكية، في يوم العلم الذي يصادف أيضًا عيد ميلاده.

وأوضح ترامب في تصريحاته من منزله في منتجع مارالاجو أن الاحتفال سيكون بمناسبة يوم العلم، وليس بالضرورة عيد ميلاده.

تفاصيل العرض العسكري الضخم

أشار الرئيس ترامب إلى أن العرض العسكري سيقام في 14 يونيو، مؤكدًا على أن هذا اليوم يمثل حدثًا هامًا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف أنه رغم أن العرض سيصادف عيد ميلاده، إلا أنه سيتم تنظيمه بشكل رئيسي للاحتفال بيوم العلم.

التكلفة والاحتياجات اللوجستية للعرض

من جهة أخرى، كشف تقرير أن التكلفة المتوقعة لهذا العرض الضخم قد تصل إلى 45 مليون دولار، وهو مبلغ كبير سيعتمد على وحدات الجيش الفردية في تمويله، مما قد يؤثر على الميزانية المخصصة للتدريب العسكري.

ومع ذلك، أكد ترامب أن العرض يستحق هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن أمريكا تمتلك أفضل الأسلحة في العالم، بما في ذلك الصواريخ، الغواصات، والدبابات.

تفاصيل المشاركة في العرض العسكري

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأمريكي أنه من المتوقع أن يشارك في العرض أكثر من 6600 جندي، بالإضافة إلى أكثر من 50 طائرة و150 مركبة عسكرية، تشمل دبابات وعربات همفي وشاحنات عسكرية، وسيتم الاحتفال أيضًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي.

ترامب يفكر في الاحتفال بذكري الحربين العالميتين

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه يستلهم فكرة تنظيم هذا العرض العسكري من حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتفالات يوم النصر في أوروبا، والذي يُحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أنه يفكر في إقامة احتفالات منفصلة لتكريم ذكرى نهاية الحربين العالميتين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كان لها دور محوري في الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

مستقبل الاحتفالات الوطنية في أمريكا

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن من المناسب أن تحتفل أمريكا بيومين منفصلين للاحتفال بنهاية الحربين العالميتين، مشيرًا إلى أن روسيا تحتفل بيوم النصر في كل عام.

وأكد أن هذه الاحتفالات لن تعني توقف العمل، بل ستسهم في تعزيز الروح الوطنية والتأكيد على الإنجازات العسكرية لأمريكا.