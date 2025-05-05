‏إعلام حوثي: 8 غارات أمريكية على مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام حوثي، بأن أمريكا شنت 8 غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.