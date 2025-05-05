نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 23 شهيدًا في غزة جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بوقوع 23 شهيدًا فلسطينيًا جراء غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتأتي هذه الغارات في سياق العدوان المتواصل على القطاع، حيث تُصعّد إسرائيل من هجماتها العسكرية التي تستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، وسط تدهور إنساني غير مسبوق.

حصيلة كارثية منذ 7 أكتوبر: أكثر من 165 ألف شهيد وجريح

وترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة، خلفت ما يزيد على 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين يتجاوز عدد المفقودين 14 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتواجه المنشآت الصحية والإنسانية في القطاع انهيارًا تامًا، وسط عجز دولي عن وقف الهجمات وفرض هدنة إنسانية مستدامة.