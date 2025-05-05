نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارًا للأمن القومي بعد الإطاحة بـ "والتز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة رويترز، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين المستشار السياسي المعروف ستيفن ميلر في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك عقب الإطاحة بمايك والتز من المنصب على خلفية تسريبات أمنية حساسة.

تأتي التحركات الجديدة بعد أقل من أربعة أشهر على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتشير إلى بداية تغييرات هيكلية كبيرة في فريقه الإداري، وهو ما يعكس رغبة الرئيس في إعادة ضبط إدارته بما يتوافق مع رؤيته للمرحلة المقبلة من حكمه.

تفاصيل إقالة مايك والتز من منصبه

أقال ترامب مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي، ورشحه بدلًا من ذلك لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ويُعتقد أن السبب المباشر لهذا القرار هو تورط والتز في حادثة تسريب معلومات عسكرية، بعدما ضمّ صحفيًّا إلى مجموعة دردشة خاصة على تطبيق "سيجنال" ناقشت معلومات حساسة.

ورغم أن هذه الواقعة كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إلا أن مصادر داخل الإدارة الأمريكية أكدت أن القرار جاء نتيجة تراكمات سابقة من الإحباط تجاه والتز، الذي اتُهم بأنه أكثر حماسة من ترامب نفسه في الدعوة لاستخدام القوة العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

خلافات سابقة مع كبار المسؤولين داخل البيت الأبيض

حسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، فإن والتز كان على خلاف مع كبار مسؤولي البيت الأبيض منذ الأيام الأولى لعودة ترامب إلى السلطة، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات العسكرية تجاه إيران.

وأشار بعض مستشاري ترامب إلى أن والتز كان يدفع نحو خيارات عسكرية لا تحظى بدعم البيت الأبيض، ما خلق حالة من التوتر داخل الإدارة.

وفي ضوء هذه التوترات، قرر ترامب إسناد إدارة مجلس الأمن القومي مؤقتًا إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، في خطوة قد تؤثر على الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي في رسم السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المجلس تحت إدارة ترامب الحالية.

هل ينجح ستيفن ميلر في تولي المنصب؟

ستيفن ميلر، المعروف بمواقفه المتشددة حيال قضايا الهجرة والسياسات الأمنية، يُعد من أبرز المقربين إلى الرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، وقد لعب دورًا محوريًا في صياغة العديد من السياسات المثيرة للجدل خلال تلك الفترة.

وفي حال تعيينه رسميًا في منصب مستشار الأمن القومي، فمن المتوقع أن يشهد هذا المنصب تحولًا كبيرًا في توجهاته الاستراتيجية.